Враг с самого начала распылил свои силы, отметил заместитель командира 63-й отдельной механизированной бригады армии Украины.

Полковник, заместитель командира 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Вадим Черный заявил, что российские оккупанты сейчас не имеют сил, чтобы взять под контроль Николаев.

Харьковской области также не грозит оккупация, рассказал воин в интервью главному редактору издания "Гордон" Олесе Бацман.

"...Нет, пока Николаев им не по зубам. Они не смогли взять его в феврале-марте, не смогли его захватить. Сейчас они его тем более не захватят. Харьковскую (область - Ред.) - так же", - сказал собеседник.

Полковник ВСУ добавил, что противник с самого начала распылил свои силы, и у него нет сил, чтобы вести наступательные действия по всему фронту.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Кремль не объявлял войну Киеву, а назвал свои действия "спецоперацией", направленной якобы на "денацификацию" и "демилитаризации" нашего государства.

Противники начали обстреливать и гражданские, и военные объекты, в частности, в Николаевской и Харьковской областях, было много жертв и пострадавших.

Украинские воины давали достойный отпор противнику. 23 июля советник главы Министерства иностранных дел Вадим Денисенко говорил, что враги сосредоточились на относительно небольших участках фронта.

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