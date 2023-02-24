Руководитель разведки Буданов предупреждал о вероятности полномасштабного вторжения РФ еще в ноябре 2021 года.

Ожидаемая война все равно началась неожиданно. Много месяцев Россия стягивала войска к украинским границам. Тревожные предупреждения с подробным планом нападения поступали от разведки. Но украинцев продолжали уверять, что все обойдется.

И 24 февраля многих застало врасплох. В сюжете ТСН журналисты рассказали, что происходило за кулисами в последние часы перед вторжением.

В украинской власти накануне полномасштабного вторжения заявляли, что "все под контролем, все идет по плану". Арестович призвал "распаковывать тревожные чемоданы".

Видео дня

21 ноября 2021 года руководитель украинской разведки Кирилл Буданов в интервью Military Times прямо говорит, что Россия готовит полномасштабное вторжение. "Россия готовится к нападению в конце января или начале февраля. Такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские, а также танковые атаки с десантными штурмами на востоке, в Одессе и Мариуполе и вторжением через соседнюю Беларусь", — сказал он. Издание опубликовало и карту направлений ударов РФ, как окажется, она была очень точной.

В декабре 2021 - январе 2022 годов количество российских войск на границе удваивается, но украинцев продолжают успокаивать. Иностранные разведки делятся подробной информацией о российской угрозе, Буданов подтверждает, что эти данные совпадают с украинскими.

19 января 2022 года президент Зеленский записывает видеообращение, которым критики упрекают его до сих пор. Он заверил, что ситуация под контролем, "в апреле отметим Пасху, а в мае - шашлык, День победы".

А российские пропагандисты уверяют, что Россия не намерена нападать. Эту же информацию озвучивает и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В середине февраля иностранцы начинают массово эвакуировать свои посольства из Киева и призывают своих граждан немедленно покинуть Украину, выезжать советуют даже военным инструкторам. Эвакуирует своих дипломатов и Россия. В аэропорту Борисполь один за другим садятся самолеты с западным оружием. Тогда наши партнеры не верили, что мы продержимся более 3 суток.

Зеленский приглашает президента США Джо Байдена в Украину, но тогда он приглашение не принимает. Зато приезжают иностранные лидеры, последними, 23 февраля, нашу страну посещают президенты Литвы и Польши. Позже Дуда признается, что прощался с Зеленским с мыслью, будто это может быть их последняя встреча.

Чартерные рейсы один за другим вылетают из Борисполя, вывозят олигархов, некоторых депутатов и бизнесменов. 13 февраля таких рейсов было два десятка.

23 февраля, после того, как Путин признает суверенитет так называемых "ЛДНР", в Украине вводят чрезвычайное положение. За несколько часов до ночного российского вторжения самые популярные эксперты продолжают уверять, что угроза не больше, чем всегда.

Позже власть объяснит: военные готовились, а вот остальным украинцам пришлось полагаться на собственные предчувствия, чтобы избежать паники и хаоса.

Начало вторжения РФ в Украину

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года в экстренном обращении заявил, что весь ход развития событий и анализ информации показывает, что столкновение РФ с "националистическими силами" в Украине неизбежно, это вопрос времени. Также он объявил "специальную военную операцию", цель которой - "демилитаризация" и "денацификация".

После 4 утра 24 февраля 2022 года в ряде украинских городов прогремели взрывы, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

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