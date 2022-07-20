Кроме того, среди фейков россиян сообщения о том, что "Киев не показывает готовности к возобновлению переговоров".

Российские пропагандисты продолжают распространять фейки об Украине. Так, на этот раз псевдожурналисты из страны-оккупанта заявили о якобы принудительной мобилизации в ряды ВСУ в Донецкой области.

Об этом Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщает в Telegram.

"В МО РФ заявили, что Украина принудительно мобилизует жителей целого ряда населенных пунктов Донетчины, в частности Артемовска, Соледара и близлежащих городов, чтобы пополнить значительные потери в живой силе", - ЦПД предостерегает, что это дезинформация.

Кроме того, среди фейков россиян сообщения о том, что "Киев не показывает готовности к возобновлению переговоров". Депутат российской Госдумы Леонид Слуцкий, который одновременно является членом переговорной группы от РФ, заявил, что если России суждено было снова войти в переговорный процесс, тогда условия с нашей стороны будут качественно жестче". В ЦПД отмечают, что это манипуляция.

Также один из "руководителей" временно оккупированных территорий Херсонщины заявил, что "точечный удар, который был нанесен по шлюзу Каховской ГЭС указывает на то, что руководство Украины стремится уничтожить всю ту инфраструктуру, которую оно надеется вернуть обратно". В Центре противодействия дезинформации предупреждают, что это тоже манипуляция.

Ранее, как писал УНИАН, Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины предупреждал о новых фейки оккупантов о ситуации на полях и в зернохранилищах, а также о якобы существовании на Донбассе биолабораторий с биологическим оружием.

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