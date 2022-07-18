Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, которого называют куратором оккупированных территорий Украины, мог попасть под ракетный удар ВСУ в Новой Каховке.
Об этом вечером в понедельник, 18 июля, сообщили российские СМИ.
Кириенко побывал на Каховской ГЭС, где провел совещание с назначенными Кремлем "властями" Херсонской области. Среди участников называют "главу администрации Сальдо".
Сообщалось, что участники совещания укрылись от обстрела в подвальных помещениях и никто не пострадал.
В то же время российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на источники сообщает, что украинский удар по Новой Каховке был нанесён уже после отъезда оттуда делегации во главе с Кириенко.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Бавовна и фейерверки": в оккупированной Новой Каховке горит российский склад БК (видео)
- Точные удары ВСУ по вражеским складам: россияне хотят перевезти боеприпасы, но не могут
- "Салюты для россиян": появилось зрелищное видео "прилета" по складу в Новой Каховке
- В Новой Каховке снова слышны взрывы на военных объектах РФ (фото)