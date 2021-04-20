Боевых потерь среди украинских защитников нет.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Так, недалеко от Авдеевки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм, а возле населенного пункта Пивденное - еще и из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Возле Майорска российские оккупанты совершили обстрелы из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в пригороде Песков противник использовал крупнокалиберные пулеметы, подствольные и станковые противотанковые гранатометы.

В районе населенного пункта Зайцево враг совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди украинских защитников за минувшие сутки нет.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации.

По состоянию на 7:00 зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Так, недалеко от населенного пункта Золотое-4 враг открывал огонь из гранатометов различных систем.

Боевых потерь среди украинских военнослужащих с начала суток нет.

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Автор: Наталья Ничишина