Враг продолжает обстрел из РСЗО и артиллерии.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил граждан города об опасности российских обстрелов. По его словам, "прилететь" может в каждый район Харькова.

"Несмотря на то, что наши Вооруженные силы оттеснили врага от города на северном направлении, враг и дальше терроризирует мирное население. Эти удары не являются прицельными, оккупант поражает жилые массивы, тем самым нанося ущерб именно гражданским. Может "прилететь" в любой район, в любой двор, на любой детская площадка. Поэтому находиться на улицах без необходимости крайне опасно", - подчеркнул Синєгубов.

Враг продолжает обстрел из РСЗО и артиллерии.

"В течение суток пострадали Пятихатки, поселок Жуковского, Салтовка, Северная Салтовка. Уже утром были обстрелы Северной Салтовки. Пострадавших нет", - сообщил глава ова.

Самой горячей точкой Харьковщины остается Изюмское направление.

"Там враг постоянно пытается атаковать позиции наших ВСУ в частности, под городом Барвенково, но несет значительные потери. Кроме того, вчера враг пытался атаковать позиции ВСУ по Волчанскому направлению – так же враг потерпел поражение. Мы четко понимаем, какими силами обладает враг и как он передвигается. Сейчас весь массив вражеской техники идет через Волчанский и Купянский направление именно в Изюм, чтобы увеличить свое присутствие на территориях Луганской и Донецкой. Однако мы готовы к развитию любых событий на всех этих направлениях", - подчеркнул он.

Напомним, Пентагон считает, что русские все еще хотят оккупировать Харьков.

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