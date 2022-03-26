Есть информация, что задержан и городской голова Иван Столбовой, с ним и его семьей уже вторые сутки нет связи.

Сегодня в Балаклеи россияне задержали заместителя городского головы Сергея Полторака и начальника отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Олега Блудова.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синєгубов у Telegram.

"Есть информация, что задержан и городской голова Иван Столбовой, с ним и его семьей уже вторые сутки нет связи. К сожалению, до сих пор находится в плену оккупантов председатель Циркуновской общины Николай Сикаленко", - отметил он.

По словам Синегубова, россияне пытаются такими позорными действиями оказывать давление на украинское население, но жители общин давно показали, что Харьковщина - это Украина.

Ранее Столбовой сообщал, что к городу приближается техника РФ.

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