В районе севернее города Изюм враг продолжает артиллерийские и минометные обстрелы.

Российские оккупационные силы все еще намерены взять под контроль Харьков.

Об этом заявил представитель Министерства обороны США Джон Кирби.

По словам Кирби, ВСУ в течение последних дней удалось отбросить врага на немалое расстояние от областного центра.

"Украинцы до сих пор удерживают Харьков. Они ... они его никогда не сдавали. И, как я сказал на днях, мы видели признаки того, что им удалось оттеснить русские войска примерно на 20-30 миль к востоку от города. До сих пор держат. И русские не достигли там никакого прогресса", - констатировал представитель Пентагона.

Однако Харьков до сих пор является целью захватчиков.

"Мы все еще думаем, что россияне хотят захватить Харьков. Я имею в виду, они тоже не оставили его в покое. И опять же, мы много говорили об этом, но вы просто гляньте на карту... Вы увидите, что это большой промышленный город, и он находится прямо на северо-западе от Донбасса... Похоже, у россиян все еще есть планы на Харьков. Но они не достигли никакого прогресса", - добавил Кирби.

Война в Украине: ситуация в Харькове

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с временно оккупированным украинским Крымом.

На Слобожанском направлении враг продолжает обстрелы города Харькова и осуществляет разведку позиций подразделений Сил обороны.

В районе севернее города Изюм враг продолжает артиллерийские и минометные обстрелы.

На Донбассе в течение 4 мая украинские защитники отбили 11 атак врага, уничтожили в боях 5 танков противника, 7 единиц боевой бронированной техники и 5 единиц автомобильной техники.

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