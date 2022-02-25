Зеленский позвал европейцев защищаться от агрессора.

Президент Владимир Зеленский призвал добровольцев с военным опытом прибывать в Украину, чтобы вместе защитить Европу от агрессора и предотвратить новую трагедию.

Об этом президент сказал во время своего видеообращения.

"Если вы имеете боевой опыт и не хотите смотреть на нерешительность политиков, вы можете уже прибыть в наше государство и вместе с нами защищать Европу, где это сейчас очень нужно", - сказал президент во время обращения.