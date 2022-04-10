Жизнь Путина для нас намного более выгодный вариант, чем приход других сил, считает он.

Отход Владимира Путина от власти может привести к тому, что к власти придут либералы и Россия начнет расцветать.

Такое мнение в интервью YouTube-каналу "Центр" высказала советник главы ОПУ Алексей Арестович.

"Для нас лучший вариант - если бы Путин пожил еще некоторое время. И ее бы просто доломали санкциями. Когда украинцы радостно желают смерти Путину, это, конечно, все очень мило, но только жизнь Путина для нас намного более выгодный вариант, чем победа любых других сил", - уверен Арестович.

Самым худшим вариантом для Украины, по словам Арестовича, будет выпуск оппозиционера Алексея Навального из тюрьмі или расцвет другого оппозиционного лидера. Это также будет возможно после смерти или ухода от власти Путина.

"Объясняю почему. Они действительно устроят настоящий парламентаризм, будет несколько политических партий. Они действительно … договорятся з Западом. Запад жаждет договориться. С них снимут санкции, в том числе - высокотехнологические. Они начнут догонять мировое производство", - говорит он.

Это, по мнению советника главы ОПУ, позволило бы РФ конкурировать с другими странами как части западной цивилизации.

"Запад аплодирует, потому что увидит все формальные признаки нормализации ситуации. Парламент работает, политическая конкуренция, СМИ заработали… И вот эта либеральная Россия, она очень быстро накачает Россию до той степени, что нам будет сложно с ней конкурировать. Потому что снова высокотехнологическое оружие, снова экспансия экономическая и культурная", - считает Арестович.

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