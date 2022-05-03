Два "прилета" в Каменском районе, ранения получил один человек.

На Днепропетровщине из-за обстрела оккупантами объектов железнодорожной инфраструктуры остановлено движение поездов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"У нас два "прилета" в Каменском районе", - сообщил он.

При этом он отметил, что ракеты сильно разрушили железнодорожную инфраструктуру.

"Один человек ранен", - добавил председатель ОВА.

"Сколько времени нужно на восстановление железной дороги, пока не понятно. Движение поездов остановлено" - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в "Укрзализныце" сообщили об обстреле российскими оккупантами железнодорожных подстанций. Перевозчик предупредил, что из-за этого ряд поездов будет следовать с задержкой.

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