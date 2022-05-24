Это по сути перенесенная война на год-два-три, что не является возможным сценарием развития событий для Украины, отметил он.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любое прекращение огня, без вывода российских войск с территории Украины, безусловно приведет к затягиванию и замораживанию конфликта.

Об этом Подоляк сказал в эфире информационного телемарафона.

Он объяснил, почему от некоторых международных союзников Украины иногда звучат заявления о необходимости пойти на какие-то уступки.

"Мир все еще не до конца понял, что такое Российская Федерация в ее сегодняшнем виде, и поэтому есть определенные настроения, что давайте вернемся к довоенной ситуации и наладим бизнес и партнерство. Потому, что другие страны не хотят терять возможность жить богато", - сказал Подоляк.

Он добавил, что именно поэтому у некоторых международных партнеров существуют определенные опасения, что затягивание конфликта в Украине повлечет падение уровня жизни в этих странах.

Советник руководителя Офиса президента отметил, что еще одной причиной является российское лобби, которое начинает активно работать на внешних рынках и пытается доказать, что Россия - это не очень плохая страна, которая все же может иметь место за любым столом переговоров.

"Поэтому, появляются такие немножко панические настроения. Именно поэтому появляются такие упреки, давайте прекратим огонь и начнем о чем-то договариваться. Для Украины это не является возможным сценарием развития событий", - подчеркнул Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента отметил, что любое прекращение огня, без вывода российских войск с территории Украины, приведет к затягиванию и замораживанию конфликта.

"Это по сути перенесенная война на год, на два, на три. Когда Российская Федерация закончит работу над ошибками, накопит себе еще ресурсов и начнет с новой силой атаковать Украину", - сказал он.

Также он отметил еще один, важный моральный аспект, который делает разговоры о любых уступках России неприемлемыми.

"Вторая мотивация, безусловно аморально идти на любые уступки после того, что мы увидели в Киевской области, в Мариуполе, на юге и востоке, и в других городах Украины. После этого говорить, что Россия ведет какую-то цивилизованную войну - это невозможно. Россия ведет максимально варварские боевые действия и геноцидит именно украинцев за то, что они являются гражданами Украины", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, по словам Подоляка любая уступка России сегодня – это не путь к миру, а отложенная на несколько лет война.

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