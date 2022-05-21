Он отметил, что для Украины принципиально важно освободить свои территории и отбросить россиян.

Любая уступка России сегодня – это не путь к миру, а отложенная на несколько лет война.

Об этом советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк написал в Твиттере.

"Если ты находишься за тысячу или даже больше километров от места событий, то тебе кажется, что ты глобально все понимаешь, особенно о РФ. Особенно о том, что надо пойти на маленькие уступки этой стране для того, чтобы подписать мирное соглашение. Так вот, любая уступка РФ - это абсолютная точно более мощная война в гораздо более короткие сроки. То есть отложенная война. Хотим войну еще больше, хотим еще более кровавую войну, хотим втянуть в это как можно больше людей, то давайте пойдем на уступки России. Но Украина все понимает иначе", - сказал Подоляк в видеообращении.

Он отметил, что для Украины принципиально важно освободить свои территории и отбросить русских в своем развитии туда, где они и должны находиться — в средневековье.

"Поэтому стратегия Украины абсолютно понятна, и не надо нам предлагать невыполнимые планы, чтобы сохранила свою физиономию РФ. Нет, Украина будет решать свою судьбу", - добавил Подоляк.

Как сообщалось, в издании The New York Times вышла статья, в которой редакция предположила, что Украине, скорее всего, придется пойти на территориальные уступки, чтобы остановить войну.

В материале сказано, что "если конфликт действительно приведет к реальным переговорам, украинским лидерам придется принимать болезненные территориальные решения, которых потребует любой компромисс".

Вас также могут заинтересовать новости: