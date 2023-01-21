По информации министерства обороны РБ, в Беларуси начались совместные летно-тактические учения российской и белорусской военной авиации. В частности, 20 января ведомство отчитывалось о тренировках на Ружанском полигоне, во время которых авиация отработает "подавление средств противовоздушной обороны, поражение пунктов управления, накоплений техники и живой силы условного противника". "С аэродрома Мачулищи самолетом ДРЛО А-50 выполняются задачи по ведению воздушной разведки и управлению экипажами многоцелевых истребителей", - сообщили в Минобороны Беларуси.

Без сомнений, проведение этих учений является угрозой для Украины. В первую очередь потому, что накопление и концентрация войск под видом учений личного состава — уже всем известная тактика России накануне вторжения в очередную страну. Например, под видом учений РФ концентрировала силы для нападения на Грузию в 2008-м году. Осенью 2021 года РФ активно рассказывала об учениях своих военных вблизи украинской границы, а впоследствии началось полномасштабное наступление.

Под видом учений РФ концентрировала силы для нападения на Грузию в 2008-м году

Еще одна угроза заключается в том, что учения являются летно-тактическими. Это означает, что во время их проведения на территории Беларуси в небо постоянно поднимают боевую авиацию. То есть, носители с поражающими средствами, которые могут наносить удары по Украине. В частности, МиГ-31 с гиперскоростными ракетами "Кинжал", и другие самолеты, которые уже наносили удары по Украине с территории Беларуси.

В таких случаях по всей Украине сразу же объявляется воздушная тревога. И это оправданный шаг. Следует быть осторожным и, услышав ее, сразу же идти в укрытие. Я бы относился к ним серьезно.

Дело в том, что никто не может гарантировать и четко определить: или это тренировочный взлет, или с целью пуска ракет по инфраструктуре Украины. Кроме того, не так давно, 15 января, Россия нанесла ракетные удары по Киеву, тогда сначала прозвучали взрывы, а уже потом воздушная тревога. Учения могут быть лишь прикрытием для реальных намерений нанести удар!

Кроме того, из открытых источников можно узнать, что недавно Россия перебросила на территорию Беларуси около 50 самолетов. Я бы оценил это как значительное количество авиации, которая безусловно представляет серьезную угрозу.

Учения могут быть лишь прикрытием для реальных намерений нанести удар

При этом, даже обучение российских пилотов является нежелательным сценарием. Даже не нападая во время тренировок, противник усиливается.

Также мы отслеживаем, что россияне продолжают проходить боевое слаживание на полигонах Беларуси. Однако уже на протяжении нескольких месяцев численность российской группировки там существенно не меняется. Различные источники сообщают, что на территории РБ находится до 11-15 тысяч российских военнослужащих. Такая численность боевого состава является недостаточной для начала сухопутного наступления на Украину с севера.

Для сравнения, год назад на территории Беларуси была собрана группировка из 35-40 тысяч российских военных. Тогда, когда Россия двинулась на Украину, они пошли через Иванков, через Чернобыльскую зону, через Чернигов…

Даже с намерением повторить наступление с севера, россиянам не удастся обеспечить оперативную внезапность нападения

Сейчас российская группировка почти вдвое меньше. А вот Украина сегодня как раз более подготовлена. Поэтому даже с намерением повторить наступление с севера, россиянам не удастся обеспечить оперативную внезапность нападения. По моему мнению, если РФ планирует напасть снова, ей придется собирать еще большую группировку, чем год назад.

Ведь сейчас украинцы понимают, что Путин может попытаться повторить наступление с севера. И уж очень хорошо к этому готовы.

Вадим Кабанчук, заместитель командира белорусского полка Вооруженных сил Украины имени Кастуся Калиновского