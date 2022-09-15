На обнародованных кадрах можно увидеть сплошной беспорядок, который оставили российские военные. Они в одном месте жили, ели и справляли нужду.

Российские военные в Украине уже не раз доказывали, что они - армия убийц, мародеров и нерях. В сети показали, что путинские воины оставили после себя после побега из Изюма Харьковской области.

Кадры опубликовал в Facebook автор и создатель телепрограммы "Феєрія мандрів" Игорь Захаренко, который во время войны стал военкором.

"Жили себе м*сковитики в чужом домике в Изюме - где ели, там и ср*ли... И они вели календарь... 08.09.22 - их последний день в Изюме. Драпали так, что наши не могли их догнать. Хотя многие не сбежали, стали удобрением в Украине!" - написал он.

Видео дня

На обнародованном видео можно увидеть сплошной беспорядок, который оставили российские военные. Одно место оккупанты использовали как кухню, спальню и туалет. Несмотря на такой хаос, захватчики вели календарь. Последний их день в Изюме – 8 сентября.

Напомним, 10 сентября ВСУ продвинулись на юго-восточном направлении от Балаклеи и подошли к Изюму.

11 сентября украинские воины подняли государственный флаг в центре города Изюм на Харьковщине. Оно находилось в оккупации с марта.

Миниобороны России признало, что армия РФ отступает из Харьковской области.

14 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в освобожденный Изюм и принял участие в церемонии поднятия национального флага над городом.

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