Пока Путин поддерживает на фронте статус-кво и может затянуть его на бесконечно долгое время, бросая в топку войны все новое и новое пушечное мясо.

Если бы российский диктатор Владимир Путин мог сейчас безнаказанно применить ядерное оружие, он давно сделал это.

Такое мнение российский оппозиционер и полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков озвучил в новом выпуске программы "Аргумент".

Так, комментируя, насколько серьезными могут быть угрозы Путина использовать ядерное оружие, Гудков заявил, что сегодня российского диктатора останавливает только страх смерти.

"Если бы Путин мог сейчас безнаказанно применить ядерное оружие, я вас уверяю, он давно бы его применил. Все, что его сейчас держит - это страх собственной смерти, которая ему обещана совершенно твердо и точно Соединенными Штатами Америки, Великобританией, и даже Китаем. Китай, конечно, не будет бить ядерными ударами по России, но соответствующие шаги он предпримет. И он совершенно четко объявил: "Не смей!", – сказал он.

По мнению Гудкова, переговоры и призывы не смогут остановить Путина.

"Сейчас очень важно поддерживать в нем эту мысль постоянными предупреждениями и жесткими действиями, потому что на него ничего другое не действует. Путин сейчас понимает только силу. Все эти звонки Макрона, все эти какие-то призывы, какие-то попытки воспринимаются им как пораженчество и слабость. Никак иначе. Путин понимает, что перед ним очень скоро может встать дилемма применять или не применять ядерное оружие. Конечно, он до конца будет использовать инструмент ядерного шантажа. Для этого вся эта возня. Пока он этого делать не будет. Он сейчас поддерживает на фронте статус-кво и может затянуть его на бесконечно долгое время, бросая в топку войны все новое и новое пушечное мясо", – добавил Гудков.

Российский оппозиционер уверен, что в ближайшее время Путин не решится на ядерный удар, но поражение на фронте может подвигнуть его к этому.

"Пока он бросает в топку войны это пушечное мясо, вероятность ядерного удара - несущественна. Она, конечно, в его больной голове и в больном воображении существует и прорабатывается, но не сейчас. Потому что сейчас нет серьезного контрнаступления, еще нет ощущения безнадеги и тотального военного поражения, которое наступит позже. Поэтому мы можем с вами временно спокойно вздохнуть. Что будет дальше - знает Господь Бог. Но у меня нет с ним связи телефонной прямой, поэтому я не могу сказать точно до какого уровня маразма, глупости, цинизма и самоубийства может дойти Путин", – считает он.

Ядерный шантаж России: что стоит знать

На фоне значительных потерь РФ в войне против Украины, дефицита живой силы, который Россия компенсирует за счет объявленной мобилизации, и военной техники, угрозы ядерным ударом стали звучать еще чаще.

К ядерному шантажу прибег и российский президент Владимир Путин, заявивший, что "в отношении России ведется ядерный шантаж". Он пригрозил, что в случае угроз для территориальной целостности Россия "использует все имеющиеся средства, это не блеф".

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что это только первые шаги ядерного шантажа Путина, и также не считает, что это блеф.

"Он хочет напугать весь мир. Это первые шаги его ядерного шантажа. Я не думаю, что он блефует", – говорит президент.

В украинской разведке оценивают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины как "очень высокую". Заместитель главы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий также отмечал, что Путин серьезно рассматривает возможность ядерной войны.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко предупредил, что следующие месяц-полтора украинцы должны быть готовы к психологическим войнам и постоянным угрозам ядерным ударом со стороны РФ.

Страны Запада отреагировали на угрозы РФ, пригрозив стране серьезными последствиями в случае применения ядерного оружия. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что ядерные угрозы президента Российской Федерации Владимира Путина не остановят Альянс от поддержки Украины в освобождении ее территорий.

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