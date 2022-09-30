НАТО продолжит поддерживать Украину в ее усилиях по возвращению оккупированных Россией территорий.

Генеральный НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что ядерные угрозы президента Российской Федерации Владимира Путина не остановят Альянс от поддержки Украины в освобождении ее территорий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на пресс-кофнеренции в Брюсселе.

"Конечно, Украина имеет право вернуть свою территорию, которая сейчас оккупирована российскими силами. Это причина, почему мы поддерживаем их (украинцев - УНИАН). Поэтому, чтобы они могли оборонять себя, но и также могли продолжать освобождать территорию", - подчеркнул генсек.

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Он отметил, что незаконная попытка России аннексировать украинскую территорию не меняет этой цели.

"Потому что, если мы примем аннексию России и ядерное бряцание оружием, которое на самом деле сдерживало нас от поддержки Украины, тогда мы принимаем ядерный шантаж. Тогда мы соглашаемся, что путем угроз применения ядерного оружия такие авторитарные страны, как Россия, смогут достигнут того, чего хотят - получить контроль над соседней Украиной. И тогда отвлечь нас от поддержки Украины в ее абсолютном суверенном праве на самозащиту против агрессора, что на самом деле закреплено в Уставе ООН", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что ядерная риторика президента РФ Владимира Путина опасна и безрассудна.

"Конечно, НАТО проявляет бдительность. Мы внимательно отслеживаем, что делает Россия. Россия должна понять, что ядерная война никогда не может быть выиграна и никогда не должна быть решенной, и она будет иметь серьезные последствия для России, если она применит ядерное оружие. И это было очень четко передано России", - сказал Столтенберг.

"Поэтому мы продолжим поддерживать Украину, и мы продолжим поддерживать их усилия по освобождению даже еще большей территории, потому что они (украинцы) имеют право делать это", - подчеркнул генсек Альянса.

Ядерный шантаж Путина

Путин, говоря о ядерном оружии, заявил, что использует все имеющиеся средства в случае якобы появления угрозы территориальной целостности РФ. В своем экстренном выступлении, посвященном объявлению частичной мобилизации в РФ, он сказал: "Все, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что Путин использует ядерное оружие.

Также генсек НАТО Столтенберг отмечал, что Россия знает о тяжелых последствиях в случае применения ядерного оружия.

24 сентября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что ЕС должен серьезно отнестись к угрозам президента РФ о возможности применения ядерного оружия. По словам Борреля, война достигла "опасного момента".

27 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что возможное применение Россией ядерного оружия не остановит Украину в защите своих территорий.

В украинской разведке оценивают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины как "очень высокую".