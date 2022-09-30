Украинцам нужно выдержать этот психологический удар, после чего Путин точно проиграет.

Следующие месяц-полтора украинцы должны быть готовы к психологическим войнам и постоянным угрозам ядерным ударом со стороны РФ.

Об этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что президент России Владимир Путин начал спешить с присоединением к РФ оккупированных украинских территорий, во-первых, опасаясь Китая и Индии, которые намекнули, что войну нужно заканчивать, а во-вторых, потому, что внутренняя партия толкает его к эскалации.

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"В Москве "партия войны" полностью победила... и ускоряет процессы аннексии", - сказал он.

Также советник главы МВД считает, что градус энергетического шантажа со стороны России повысится.

"Я думаю, что сейчас поднимется градус энергетического шантажа Европы после подрыва 3 из 4 ниток газопровода "Северный поток". Миру также будут рассказывать об угрозе ядерного оружия, которое Путин будет применять, если Украина будет нападать на якобы российские территории", - сказал он.

Кроме того, Денисенко считает, что для украинцев ближайшее время будет сложным из-за активного психологического давления и угроз ядерным оружием.

"Мы входим в месяц-полтора очень большой турбулентности и очень больших психологических войн, когда фактически каждый день, а то и несколько раз в день, нам будут говорить: ракета такая-то уехала туда-то, а ядерный удар готовится на 15:00, а потом переносится на 21:00", - пояснил он.

Денисенко отметил, что украинцам нужно выдержать этот психологический удар.

"После этого я уверен, что ничего Путину не удастся", - добавил Денисенко.

"Референдумы" и ядерные угрозы: как РФ пытается запугать украинцев

Российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

Страны Запада заявили, что не признают результаты этих "голосований" и введут санкции.

29 сентября российский президент Владимир Путин подписал "указы" о якобы "признании независимости" оккупированных российскими войсками территорий Херсонской и Запорожской областей. В своих указах Путин ложно сослался" на волеизъявление народа", а также на"принципы и нормы международного права".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерной, будут распространяться и на присоединенные через фейковые "референдумы" территории Украины в случае их закрепления в конституции России.

В украинской разведке оценивают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины как "очень высокую".

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