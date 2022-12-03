Произошел поджог на участке железнодорожного сообщения в районе Луганской ТЭС.

В ближайшие две-три недели российские оккупанты будут сталкиваться с ощутимой задержкой поставки военных грузов на Луганщине.

Как сообщил в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, "кто-то" поджег оборудование автоматизированного управления железной дорогой (шкаф СЦБ) на участке железнодорожного сообщения Луганск-Лантратовка в районе Луганской ТЭС (Счастье).

По оценке специалистов, уничтожение такой системы приведет к переводу в "ручной режим" управления участком железнодорожного сообщения, отмечает Гайдай. Как следствие – это сделает невозможным своевременную доставку грузов военного назначения к передовым позициям российских оккупантов (ориентировочно на 14-20 суток).

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Ситуация на Луганщине

С начала октября украинские военные проводят контрнаступление на Луганщине. По состоянию на 3 декабря уже освобождены 13 населенных пунктов.

Местные власти предупреждали, что продвижение ВСУ на этом направлении не будет таким стремительным, как в других областях, потому что оккупанты готовились к обороне.

2 декабря глава Луганской ОВА Гайдай рассказал, что у Вооруженных сил Украины на востоке есть успехи на Лисичанском и Кременском направлении. Он отметил, что самая тяжелая ситуация сейчас со стороны Лисичанска.

По его словам, на Сватовском направлении и вблизи Кременной у ВСУ есть преимущество, успех, понемногу продвигаются вперед, несмотря на безумное количество врага и техники, которую постоянно подвозят туда.

Институт изучения войны также отмечает, что Вооруженные Силы Украины совершили локальные прорывы на юго-запад и северо-запад от Кременной.

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