Наступательные операции российских войск, скорее всего, приостановятся в ближайшие недели.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.
Эта пауза будет, уверяют эксперты, независимо от того, захватят ли оккупанты Северодонецк и Лисичанск
В указанный промежуток времени ВСУ могут попытаться пойти в "осторожное контрнаступление", считают в ISW.
Захват Северодонецка, говорится в отчете Института, не станет решающей победой России, а масштабные потери РФ в боях за город нанесли серьезный урон наступательным ресурсам армии РФ.
Война в Украине: актуальные данные
Россия сосредоточила все усилия на захват Северодонецка и выходе к Лисичанску. Враг закрепляется на ранее захваченных позициях в районах Лоскутовки и Рай-Александровки.
На Луганщине оккупанты пытаются установить контроль над Горным и уже заняли Николаевку. Попытку наступления врага в направлении Марьинки ВСУ жестко подавили.
Украинские военные остановили наступление российских оккупантов в направлении южной окраины Лисичанска Луганской области - нанесли противнику потери и заставили отступить.
Под Харьковом противник обстреливает ранее освобожденные села, пытается удержать занимаемые рубежа, чтобы не дать ВСУ выйти к границе.
По данным Минобороны, ВСУ в настоящее время осуществляют маневренную оборону на Донбассе, так как у врага огневое преимущество. Украинские защитники делают все, чтобы не допустить окружение российскими силами.
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