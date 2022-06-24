Захват Северодонецка, говорится в отчете Института, не станет решающей победой России.

Наступательные операции российских войск, скорее всего, приостановятся в ближайшие недели.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Эта пауза будет, уверяют эксперты, независимо от того, захватят ли оккупанты Северодонецк и Лисичанск

В указанный промежуток времени ВСУ могут попытаться пойти в "осторожное контрнаступление", считают в ISW.

Захват Северодонецка, говорится в отчете Института, не станет решающей победой России, а масштабные потери РФ в боях за город нанесли серьезный урон наступательным ресурсам армии РФ.

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Россия сосредоточила все усилия на захват Северодонецка и выходе к Лисичанску. Враг закрепляется на ранее захваченных позициях в районах Лоскутовки и Рай-Александровки.

На Луганщине оккупанты пытаются установить контроль над Горным и уже заняли Николаевку. Попытку наступления врага в направлении Марьинки ВСУ жестко подавили.

Украинские военные остановили наступление российских оккупантов в направлении южной окраины Лисичанска Луганской области - нанесли противнику потери и заставили отступить.

Под Харьковом противник обстреливает ранее освобожденные села, пытается удержать занимаемые рубежа, чтобы не дать ВСУ выйти к границе.

По данным Минобороны, ВСУ в настоящее время осуществляют маневренную оборону на Донбассе, так как у врага огневое преимущество. Украинские защитники делают все, чтобы не допустить окружение российскими силами.

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