Россияне лишь усилили свой террор.

За 22 дня энергетического перемирия, на которое якобы согласилась Российская Федерация, оккупанты убили в Украине в 2,5 раза больше людей, чем за такой же период до "прекращения огня".

Об этом сообщается в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины. Согласно их данным, с 25 марта по 15 апреля оккупационные войска восемь раз массированно атаковали украинские города, убив 72 человека, в том числе - 11 детей.

В то время, как Украина была готова на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, российские захватчики увеличили интенсивность ударов по гражданским украинцам, а также нарастили атаки и обстрелы на фронте.

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Энергетическое перемирие

Напомним, после переговоров с Соединенными Штатами Америки Россия сообщила, что соглашается на временное прекращение ударов по энергетическим объектам Украины.

Уже вскоре Киев обвинил Москву в нарушении условий перемирия и повреждении энергетической инфраструктуры в различных областях. В России также начали жаловаться на действия Украины.

Несмотря на нарушения и жестокие удары со стороны России, в Соединенных Штатах Америки продолжают уверять, что российская сторона стремится закончить войну.

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