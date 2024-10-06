По его словам, очень большое количество судебных дел связано с тем, что не учитываются основания для отсрочки, которые есть у человека.

Если не урегулировать вопрос постоянного продления бронирования и отсрочек от военной службы, то будет коллапс не столько судебной системы, сколько самой системы воинского учета и мобилизации.

Такое мнение в эфире "Апостроф TV" высказал Ростислав Кравец, адвокат, председатель адвокатского объединения "Кравец и Партнеры". "Коллапс может возникнуть в связи с тем, что лиц, имеющих право на отсрочку, будут пытаться мобилизовать... Потому что очень большое количество именно судебных дел связано с тем, что не учитываются те основания для отсрочки, которые есть в законе, которые есть у человека, и его все равно пытаются мобилизовать. Не учитывается состояние здоровья человека. С этим действительно есть проблемы и очень большое количество судебных дел", - сказал Кравец.

Что касается самих повесток, то здесь, по его словам, коллапс получится "исключительно в том, что... на несколько месяцев еще добавятся очереди в ТЦК, и невозможно будет фактически попасть и должным образом ТЦК выполнять свои обязанности по воинскому учету и мобилизации, если мы будем постоянно вызывать людей, которые имеют право на отсрочку или имеют бронирование".

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"Объективно: если у человека погиб близкий родственник, - это право на отсрочку. Он же через три месяца не появится - это лицо, которое погибло... Зачем каждые три месяца лицу приходить и продолжать свое право на отсрочку?", - сказал адвокат.

В то же время, добавил он, если лицо изъявит желание воевать, то оно может прийти.

"Возвращаясь к судебным искам, то коллапс будет - не столько судебной системы, сколько самой системы воинского учета и мобилизации, в случае, если не урегулировать вопрос этого постоянного продления бронирования и отсрочек от военной службы, и не навести порядок с военным учетом, который третий год... никак не могут сделать", - отметил Кравец.

Мобилизация в Украине

Министерство обороны с помощью Реестра военнообязанных сформировало 70 тыс. повесток, которые были отправлены "Укрпочте" для оповещения военнообязанных граждан.

В то же время в алгоритмах формирования повесток были выявлены проблемы. В частности, повестки формируются, в том числе, и на военнообязанных с оформленным бронированием или отсрочкой, а также на тех, кто согласно этому же реестру уже призван на военную службу.

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