Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести.

Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 17 своих защитников.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции и временно оккупированных территорий.

"Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, Олега Котенко и других силовых структур Украины. Процесс возврата тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции", - говорится в сообщении.

Напомним, до моргов Киевской области в период с 15 июня по 27 июля поступило более 270 тел погибших из разных областей Украины, в том числе с территории металлургического комбината "Азовсталь". Большинство тел неидентифицировано, поэтому полиция просит людей сообщать данные тех, кого они сейчас разыскивают.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине удалось уменьшить втрое боевые потери по сравнению с началом июня, когда они составляли 100-200 военных в сутки.

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