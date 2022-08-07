Большинство тел пока не идентифицированы, поэтому полиция просит людей сообщать данные тех, кого они сейчас разыскивают.

В морги Киевской области в период с 15 июня по 27 июля поступило более 270 тел погибших из разных областей Украины, в том числе с территории металлургического комбината "Азовсталь".

Об этом сообщила полиция Киевской области.

Отмечается, что тела осмотрены, но большинство из них остается неустановленными.

С целью идентификации погибших в следственном управлении полиции Киевской области определены следователи и спецномер телефона для поиска родных.

Украинцев, которые разыскивают близких, просят сформировать смс, или сообщение в Viber, WhatsApp, Telegram на номер +380936684014, указав особые приметы, татуировки, личные вещи и добавить фото пропавшего человека.

Обращается внимание, что для идентификации тела нужно указать в сообщении следователям: фамилию, имя отчество и дату рождения разыскиваемого лица; рост, размер обуви, размер одежды; наличие украшений (обручальные кольца, цепочки, кулоны, жетоны, крестики, часы и прочее).

Следует также указать номер телефона, которым пользовался исчезнувший, номер телефона контактного лица.

Как сообщал УНИАН, украинская сторона и российские оккупанты 2 июня провели обмен телами погибших военных по формуле "160 на 160".