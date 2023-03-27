Украинские воины атаковали противника беспилотниками.

Спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили экипаж российского БТР и группу вражеской пехоты.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. "Спецназовцы СБУ отправили в ад экипаж БТР и пехоту на броне прямо "на марше". Воины Центра спецопераций "А" отработали по оккупантам FPV-дроном", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще одну российскую БМП уничтожили дроном-камикадзе возле вражеских позиций.

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Ситуация на фронте в Украине - сейчас это надо знать

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, которые были опубликованы утром 27 марта, наши воины на Авдеевском, Бахмутском, Купянском, Марьинском и Лиманском направлениях отразили более 60 атак со стороны противника.

Россияне в Украине понесли огромные потери. Потери врага уже составляют 171 160 захватчиков. Кроме того, ликвидированы 6 953 боевых бронированных машин противника.

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