Российские командиры запрещают отступать и призывают бросать вперед недавно мобилизованных и не жалеть их, узнало ГУР МО.

Главное управление разведки Минобороны опубликовало очередной перехват разговоров российских оккупантов.

На этот раз один из захватчиков рассказал своему другу о наступлении врага на Купянск, больших потерях россиян и жестоком обращении их командира, сообщили в ГУР. По его словам, оккупанты получили новую задачу - захватить Купянск, однако столкнулись с жестоким командиром. Тот угрожал своим подчиненным невозможностью отступить, отметив, что либо они будут идти в наступление, либо станут 200-ми. Он также призвал военных бросать вперед недавно мобилизованных и не жалеть их.

Оккупант также отметил, что каждый из российских военных, который останется живым, готов "разнести" командиру лицо.

Кроме того, российский захватчик рассказал о большом количестве 200-х оккупантов и сообщил, что ситуация на передовой довольно тяжелая, поэтому родным своим о реальном положении вещей он не рассказывает. В частности, позиции россиян кое-где атакует своя же авиация.

Собеседник оккупанта рассказал, что говорил со своим знакомым, сын которого пошел добровольцем в российскую армию. По его словам, из 240 захватчиков живыми осталось только трое.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 82 боевых столкновения с врагом. В частности, на Купянском направлении враг вел бесполезные штурмовые действия возле Синьковки и Ивановки Харьковской области. Там украинские защитники отразили около 10 атак противника.

Кроме того, безуспешные попытки штурмов россияне совершили на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

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