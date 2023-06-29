В частности, украинские воины попали в два вражеских зенитно-ракетных комплекса.

За неделю спецназовцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины поразили десятки единиц техники российских захватчиков, в частности, 16 броневиков и 5 танков.

Поражены также 6 огневых позиций противников и более 50 захватчиков, а еще 23 вражеских транспортных средства, говорится на канале СБУ в Telegram. По данным спецслужбы, наши защитники также попали в станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

За неделю спецназовцам удалось поразить такое оружие РФ:

две гаубицы "Д-30";

два зенитно-ракетных комплекса;

три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

"Кроме того, вместе с артиллеристами Вооруженных сил Украины дополнительно поражено 25 единиц техники, 5 складов с боеприпасами, 15 фортификационных сооружений, 4 огневые позиции и еще 200 оккупантов", - добавили в СБУ.

Война в Украине - новости, которые сегодня стоит знать

Утром 29 июня Генштаб ВСУ сообщил, что россияне продолжали сосредотачивать главные усилия на Бахмутском, Марьинском и Лиманском направлениях, там за прошедшие сутки было 40 боев.

В Генштабе добавили, что противники на Херсонском и Запорожском направлениях сосредотачивают основные усилия на том, чтобы не допустить продвижения наших защитников. Стоит отметить, что общие потери РФ в Украине на сегодня уже составляют примерно 227 780 оккупантов.

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