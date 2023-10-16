Россияне потеряли, в частности, 101 пушку, 88 бронированных машин и 75 танков.

Потери врага на 16 октября благодаря ударным подразделениям, обеспечиваемым в рамках "Армии дронов", за неделю (9-16 числа) серьезно возросли - ликвидировано 428 единиц техники.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале. "Абсолютный рекорд от "Армии дронов" - бойцы поразили 428 единиц российской техники за неделю. Во время российского наступления на Авдеевку беспилотники очень эффективно показали себя в обороне и уничтожении техники. Поэтому у россиян минус 101 пушка, 88 бронированных машин, 75 танков и куча другого оборудования", - заявил он.

Также, по информации Федорова, за неделю уничтожены 52 САУ, два средства ПВО, два миномета, одна РСЗО, 178 опорных пунктов противника и 206 российских захватчиков.

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Проект "Армия дронов" начали летом прошлого года. Он предусматривает постоянную закупку беспилотных летательных аппаратов для нужд Сил обороны Украины, их ремонт, а также обучение и тренировки пилотов-операторов.

В этом году "Армия дронов" получила 40 миллиардов гривень из госбюджета, а в следующем году на этот проект предусмотрено 48 миллиардов гривень. По данным украинских чиновников, за первые шесть месяцев текущего года было подготовлено 10 тысяч операторов дронов. Однако, уже сейчас проект вышел на новый темп - каждые 10 тысяч операторов будут готовить за три месяца.

С 18 по 25 сентября "Армией дронов" поражено 27 вражеских танков, 64 пушки и 68 российских захватчиков. С 25 сентября по 2 октября украинские защитники поразили 220 единиц техники российских оккупантов. С 2 по 9 октября уничтожено 27 танков и 39 боевых бронированных машин российских оккупантов.

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