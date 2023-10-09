Также среди пораженного — 91 опорный пункт, 30 орудий, 26 грузовиков, 13 САУ, два средства ПВО, 46 оккупантов.

Ударные подразделения, обеспечиваемые в рамках "Армии дронов", за неделю - со 2 по 9 октября, поразили 27 танков и 39 боевых бронированных машин российских оккупантов.

"На прошлой неделе воины сконцентрировались на демилитаризации танков и бронированных машин — поразили 66 единиц. Каждое поражение тяжелой техники конвертируется в миллионные потери для бюджета оккупантов", - сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, среди пораженного — 91 опорный пункт, 30 орудий, 26 грузовиков, 13 САУ, два средства ПВО, 46 оккупантов.

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Армия дронов - что известно

Проект "Армия дронов" начали летом прошлого года. Он предусматривает постоянную закупку беспилотных летательных аппаратов для нужд Сил обороны Украины, их ремонт, а также обучение и тренировки пилотов-операторов.

В этом году "Армия дронов" получила 40 миллиардов гривен из госбюджета, а в следующем году на этот проект предусмотрено 48 миллиардов гривен.

По данным украинских чиновников, за первые шесть месяцев текущего года было подготовлено 10 тысяч операторов дронов. Однако, уже сейчас проект вышел на новый темп - каждые 10 тысяч операторов будут готовить за три месяца.

С 18 по 25 сентября "Армией дронов" поражено 27 вражеских танков, 64 орудия и 68 российских захватчиков.

С 25 сентября по 2 октября украинские защитники поразили 220 единиц техники российских оккупантов.

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