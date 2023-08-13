Ранено много противников, поделились в партизанском движении.

Ликвидирована база российских захватчиков, "бавовна" пришла не с воздуха.

Вражеской казармы уже нет, ликвидированы три автомобиля, минимум 10 врагов нуждались в медпомощи, сообщило партизанское движение "Маріуполь.Спротив" в Telegram и опубликовал фотографии.

"Минус база... Бу-га-га. Если бы так быстро тушили дома, как базы... Десяток - в госпиталь минимум. Три машины - навсегда. Казармы уже нет... Отлично...", - говорится в сообщении.

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Интересные новости Мариуполя сегодня - это стоит знать

Российские оккупанты полностью захватили город в конце мая прошлого года после длительных ожесточенных боев. Противник почти полностью уничтожил Мариуполь, из-за врага погибли десятки тысяч человек.

Город оккупирован, но непокорен. Там действуют проукраинские партизаны. В частности, в конце июня стало известно, что члены партизанского движения ликвидировали нескольких офицеров противника. Стоит отметить, что РФ на нашей земле уже понесла колоссальные потери. Общие потери России на сегодня составляют примерно 253 850 оккупантов.

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