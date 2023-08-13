Общие боевые потери РФ с 24 февраля 2022 года достигли около 253 тыс. 850 человек.

За прошедшие сутки украинским военным удалось ликвидировать еще более 500 российских захватчиков и уничтожить десятки единиц вражеской техники и вооружения.

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года достигают около 253 тыс. 850 человек, из которых 560 были ликвидированы за прошедшие сутки.

Также Россияне потеряли 4 тыс. 298 танков (3 за сутки), 8 тыс. 335 боевых бронированных машин (11 за сутки), 5 тыс. 072 артиллерийские системы (19 за сутки), 477 средств противовоздушной обороны (5 за сутки), 4 тыс. 204 беспилотника оперативно-тактического уровня (3 за сутки), 7 тыс. 543 единицы автомобильной техники и автоцистерн (20 за сутки) и 760 единиц спецтехники (1 за сутки).

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За сутки не изменилось количество потерянных войсками РФ реактивных систем залпового огня - 713, самолетов - 315, вертолетов - 313 и кораблей и катеров - 18.

В то же время, на одну возросло количество уничтоженных вражеских крылатых ракет - с 1 тыс. 378 до 1 тыс. 379. в Генштабе уточнили, что их количество уточнено с учетом разведывательных и поисковых мероприятий, а эту ракету оккупанты потеряли не за прошедшие сутки, а раньше.

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В течение минувших суток украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения российских военных и техники. В то же время, ракетные войска и артиллеристы поразили зенитно-ракетный комплекс, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и три артиллерийских средства россиян на огневой позиции.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, среди российских захватчиков растут панические настроения и увеличение числа случаев дезертирства. Также существенно возросло количество захватчиков, злоупотребляющих алкоголем и употребляющих наркотики.

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