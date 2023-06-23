На кадрах с места происшествия видно, как ярко горит дом, в котором находились захватчики.

Вблизи порта во временно оккупированном Мариуполе прогремели громкие взрывы.

Как сообщает Мариупольское сопротивление, в результате атаки ликвидировано по меньшей мере четырех офицеров Вооруженных сил России.

"Доброе утро! Сегодня просто поздравили р*сню возле порта. Минус четыре офицера - получите / распишитесь", - говорится в сообщении.

Видео дня

На кадрах с места происшествия видно, что оккупанты расположились в частном секторе вблизи порта. Один из домов пылает. Очевидно, именно в нем были ликвидированные офицеры.

Мариуполь сегодня - что происходит в городе

В конце мая прошлого года россияне оккупировали Мариуполь после месяцев тяжелых боев. Город оккупирован, но непокорен. Сообщалось, что там работают партизаны. В конце мая в городе была масштабная "бавовна" , после нее противники усиливали позиции противовоздушной обороны и заменяли "уставшую" технику другой.

Позже стало известно, что враг дошел до крайней точки паранойи - начал проверять детей на причастность к партизанскому движению и сотрудничество с бойцами армии Украины.

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