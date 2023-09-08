Уничтожены, в частности, трое старших лейтенантов противника, отметил офицер ВСУ.

Потери России в войне с Украиной среди офицерского состава очень серьезные - в частности, стало известно о ликвидации подполковника Олега Еремина и майора-"мусора" Заура Алигаджиева.

Кроме того, стало известно, что в сентябре 2022 года "приковали по-тихому" полковника Владимира Ульянова (контрразведка), и он "только всплыл", поделился "Штирлиц" - офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

По его данным, также уничтожена "пачка" старших лейтенантов противника - Иван Радеев, Владимир Скворцов и Олег Малышев. Офицер ВСУ добавил, что "демобилизованы" еще младший лейтенант Ринат Фахрисламов и Николай Фофанов (звание неизвестно).

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Война против РФ продолжается - сейчас это стоит знать

Утром 9 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что россияне пытались атаковать наших воинов на Бахмутском, Купянском, Лиманском, Шахтерском и Авдеевском направлениях. Кроме того, защитники украинского государства продолжают сдерживать наступление противника на Марьинском направлении.

Противник несет очень серьезные потери. Потери России в Украине на сегодняшний день составляют приблизительно 267 540 оккупантов. Захватчики также потеряли много техники, в том числе 4 529 танков.

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