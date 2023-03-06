Украинские воины, в частности, попали во вражеское средство противовоздушной обороны, отметили в Генштабе.

Украинская авиация и артиллеристы нанесли новые удары по позициям российских захватчиков.

Об этом идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook. Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины в течение суток поразили три района сосредоточения противника и средство противовоздушной обороны врага на огневой позиции.

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции", - говорится в сводке.

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Вечером 6 марта Генштаб ВСУ сообщил, что россияне сосредотачивают основные усилия на том, чтобы наступать на Авдеевском, Бахмутском, Лиманском, Шахтерском и Купянском направлениях.

Противник в Украине несет огромные потери. Потери врага в Украине уже составляют примерно 153 770 захватчиков. Кроме того, ликвидированы 250 вражеских средств ПВО.

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