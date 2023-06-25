За последние семь дней только вооружения и военной техники враг потерял на уровне почти 700 единиц.

Силы обороны Украины за последние семь дней уничтожили почти 5 тысяч российских захватчиков.

Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram. В частности, потери врага за неделю составляют 4 тысяч 810 уничтоженных оккупантов и 692 единицы вооружения и военной техники.

"За неделю с 19 июня по 25 июня Силами обороны Украины уничтожено около 4810 человек личного состава противника", - подчеркнул Павлюк.

По его словам, за неделю уничтожено 46 танков, 77 боевых бронированных машин, 187 артиллерийских систем, 14 реактивных систем залпового огня, 21 установка ПВО, 164 единицы автотехники и 30 единиц спецтехники.

"Кроме этого нашими защитниками сбито 4 вертолета, 48 вражеских ракет и 101 БпЛА", - добавил Павлюк.

Новости с фронта по состоянию на 25 июня - отчет Генштаба

Как сообщал УНИАН, по последним данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 25 июня 2023 года ориентировочно составили около 224 тысяч 630 человек ликвидированными, в том числе 720 военных за минувшие сутки.

Также стало известно, что по итогам минувших суток оккупанты пытались вести наступательные действия в Лиманском и Бахмутском направлениях, а также вблизи Марьинки. Враг не имел успеха. Всего ВСУ провели 29 боевых столкновений с россиянами на Донбассе.

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