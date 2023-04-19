Украинские воины попали в районы сосредоточения вражеского вооружения, военной техники и живой силы, отметили в Генштабе.

Потери России в Украине увеличились - украинские воины нанесли по противнику мощные удары и попали в важные объекты.

Поражены вражеские склады боеприпасов, идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в среду вечером, 19 апреля. "Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов", - отметили в Генштабе.

По его данным, ракетные войска и артиллеристы поразили два склада боеприпасов врага и два района сосредоточения вооружения, военной техники и живой силы противника.

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Враг уже длительное время пытается прорваться вперед на Донбассе, в частности, активно атакует украинских воинов на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском и Марьинском направлениях.

Командующий Восточной группировкой войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский 19 апреля сообщил, что эпицентром вражеского наступления остается Бахмутское направление. Сырский отметил, что украинские воины сдерживают натиск врага в динамичных боях и наносят ему существенные потери.

Стоит отметить, что общие потери РФ в Украине уже составляют примерно 183 750 оккупантов. Также уничтожено очень много вражеской техники, в частности, 7110 боевых бронированных машин.

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