За сутки уничтожено, в частности, 10 вражеских артиллерийских систем.

Потери РФ в Украине за минувшие сутки возросли на сотни оккупантов, и ликвидировано много вражеской техники.

Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили около 182 тыс. 070 человек, из которых 520 ликвидированы за прошедшие сутки.

Кроме того, враг потерял: танков - 3 тыс. 657 (4 за сутки), боевых бронированных машин - 7 тыс. 083 (10 за сутки), артиллерийских систем - 2 тыс. 795 (10 за сутки), реактивных систем залпового огня - 538 (3 за сутки), средств ПВО - 284 (1 за сутки).

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Также ликвидировано 308 самолетов (1 за сутки), вертолетов - 293, беспилотников оперативно-тактического уровня - 2 тыс. 339, крылатых ракет - 911 , кораблей/катеров - 18, единиц автомобильной техники и автоцистерн - 5 тыс. 658 (12 за сутки), специальной техники - 326 единиц (2 за сутки).

Ситуация на фронтах в Украине - сегодня это стоит знать

Утром 16 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что российские захватчики, несмотря на потери, продолжают пытаться наступать на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Лиманском направлениях. На этих направлениях украинские воины отразили более 60 атак со стороны противника.

Враг на нашей территории несет огромные потери. Напомним, по состоянию на 15 апреля общие потери РФ в Украине составили 181 тыс. 550 захватчиков.

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