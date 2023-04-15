Уничтожено почти 20 единиц техники врага.

За минувшие сутки ликвидировано 460 российских оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В сообщении отмечается, что общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения, то есть с 24.02.22 по 15.04.23, ориентировочно составили около 181 тыс. 550 (+460 за минувшие сутки).

Также уничтожена вражеская техника:

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танков - 3653 (+3 единицы за минувшие сутки),

боевых бронированных машин - 7073 (+4),

артиллерийских систем - 2785 (+1),

автомобильной техники и автоцистерн - 5646 (+6),

специальная техника - 324 (+3).

Также с начала вторжения уничтожено 535 РСЗО, 283 средства ПВО, 307 самолетов, 293 вертолета, 2339 БПЛА оперативно-тактического уровня, 911 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров.

Потери РФ в Украине - актуальные данные

Украинские военные в течение суток успешно отработали по российским позициям на фронте. В частности, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Накануне спецназовцы ССО показали редкие кадры уничтожения ракетами HIMARS позиции автоматизированной станции постановки помех Р-330Ж "Житель".

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