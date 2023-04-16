Игнорируя потери, агрессор стремится захватить побольше земли.

За прошедшие сутки украинские защитники отбили более 60 вражеских атак. Несмотря на потери, россияне продолжали атаковать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ.

Так, на Лиманском направлении бои по-прежнему сосредоточены вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка. На Марьинском направлении враг пытается наступать на саму Марьинку.

На Бахмутском направлении продолжаются особенно ожесточенные бои за сам город. Кроме того, вчера противник провел атаку в районе населенного пункта Хромово, однако это наступление провалилось.

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На Авдеевском направлении оккупанты пытались атаковать саму Авдеевку и населенный пункт Северное. В обоих случаях враг не достиг успеха.

Вместе с тем агрессор обстрелял десятки населенных пунктов вдоль всей линии фронта.

Ситуация на фронте – последние новости

По данным проекта Oryx, Россия потеряла с начала вторжения более 10 тысяч единиц военной техники, включая почти 2 тысячи танков. Эксперты отмечают, что это не исчерпывающая цифра, а лишь минимальное пороговое количество, которое доказано фото и видеоматериалами.

Между тем для ВСУ война тоже не прогулка. По словам военного эксперта Александра Коваленко, сейчас у наших военных возникла новая проблема – российские планирующие авиабомбы. Их много, и они дешевые. Чтобы решить эту проблему, нужны дальнобойные ПВО или самолеты.

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