В Харьковской области оккупанты попытались наступать возле двух сел, но не имели успеха благодаря действиям Вооруженных сил Украины.
Россияне пытались наступать возле Долгенького и Сулиговки, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синєгубов в Telegram.
"...Противник пробовал наступать возле населенных пунктов Сулиговка и Долгенькое. Успеха не имели, ведь ВСУ держат оборону и наносят значительные потери россиянам", - добавил он.
Чиновник отметил, что на Харьковщине горячей точкой остается город Изюм.
Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля.
Оккупанты сначала сбрасывали бомбы на военные объекты, а потом обстреливали и мирные города, в частности, в Харьковской области, среди мирных жителей были жертвы.
Позже на востоке Украины враг пошел в наступление, было горячо возле города Изюм. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что по состоянию на 30 апреля враг перемещал отдельные подразделения из состава Восточного военного округа с территории Белгородской области в район Изюма.