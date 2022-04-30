В Харьковской области горячей точкой остается город Изюм, отметил председатель областной военной администрации.

В Харьковской области оккупанты попытались наступать возле двух сел, но не имели успеха благодаря действиям Вооруженных сил Украины.

Россияне пытались наступать возле Долгенького и Сулиговки, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синєгубов в Telegram.

"...Противник пробовал наступать возле населенных пунктов Сулиговка и Долгенькое. Успеха не имели, ведь ВСУ держат оборону и наносят значительные потери россиянам", - добавил он.

Чиновник отметил, что на Харьковщине горячей точкой остается город Изюм.

Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля.

Оккупанты сначала сбрасывали бомбы на военные объекты, а потом обстреливали и мирные города, в частности, в Харьковской области, среди мирных жителей были жертвы.

Позже на востоке Украины враг пошел в наступление, было горячо возле города Изюм. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что по состоянию на 30 апреля враг перемещал отдельные подразделения из состава Восточного военного округа с территории Белгородской области в район Изюма.

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