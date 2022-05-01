Гвардейцы применили украинский противотанковый ракетный комплекс "Корсар".

На Изюмском направлении бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили несколько единиц техники противника.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"Спецназовцы НГУ Украины во время рейда на одном из Изюмских направлений заметили несколько единиц техники противника с личным составом. Украинские защитники мгновенно сработали по противнику. Гвардейцы применили украинский противотанковый ракетный комплекс "Корсар" и открыли прицельный пулеметный огонь", - говорится в сообщении.

Так, был уничтожен БМП-2 противника вместе с личным составом и подбит танк.

Ранее советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные Силы Украины нанесли удар по командным пунктам российской армии в Харьковской области. По предварительной информации, уничтожено несколько сотен оккупантов.

"Два удара по Изюму, штаб ВДВ, штаб второй общевойсковой. Даже за низкой границе считай, 100 трупов в одном месте, 200 в другом, не менее 100 в третьем. Верхней границей называют по 200-300", - сказал Арестович.

Вас также могут заинтересовать новости: