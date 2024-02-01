Наши защитники уничтожили 12 танков, 16 ББМ и десятки единиц других видов военной техники.

За прошедшие сутки, 31 января, Вооруженные Силы Украины ликвидировали еще тысячу российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб, по состоянию на сегодня потери России на войне против Украины составляют 386 230 человек.

Кроме того, было уничтожено много российской военной техники, в частности:

Видео дня

танков ‒ 6322 (+12);

боевых бронированных машин ‒ 11773 (+16);

артиллерийских систем - 9228 (+33);

РСЗО – 976 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7136 (+36);

крылатые ракеты ‒ 1847 (+1);

автомобильной техники и автоцистерн - 12267 (+36);

специальной техники - 1462 (+10).

Осталось неизменным количество уничтоженных средств ПВО (663), самолетов (332) и вертолетов (324), кораблей (23) и подводных лодок (1).

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений.

Украина сталкивается с критической нехваткой артиллерийских снарядов. Ежедневно Россия применяет на фронте втрое больше огневой мощи, заявил в письме к своим коллегам из ЕС министр обороны Украины Рустем Умеров.

Новое контрнаступление Украины может начаться уже весной, сразу после того, как полностью иссякнет наступление российских оккупантов. Такой прогноз сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Вас также могут заинтересовать новости: