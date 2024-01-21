Также наши защитники уничтожили 2 самолета, 4 ракеты и 75 БПЛА врага в течение недели.

За неделю, с 14 по 21 января 2024 года, Силами обороны Украины уничтожено около 6 тысяч 30 человек личного состава армии оккупантов и 731 единицу вооружения и военной техники противника.

Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Александр Павлюк в Telegram.

"Существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск: 106 танков, 164 боевые бронированные машины, 128 артиллерийских систем, 11 РСЗО, 7 установок ПВО, 195 единиц автотехники, 39 единиц спецтехники", - отметил замминистра.

Кроме этого, по словам Павлюка, наши защитники уничтожили 2 самолета, 4 ракеты и 75 БпЛА.

Последние новости с фронта Украины - враг атакует по всем направлениям

Авиация Сил обороны Украины за 20 января нанесла удары по шести районам сосредоточение личного состава, вооружения и военной техники, одному зенитно-ракетному комплексу, одному складу боеприпасов и одному узлу связи российских войск.

Подразделения ракетных войск поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления и одну станцию радиоэлектронной борьбы россиян.

Тем временем россияне нанесли три ракетных удара зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Новоградовки Донецкой области и четыре авиационных удара, а также совершили 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и по населенным пунктам.

На фронте за минувшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Враг атаковал почти по всем направлениям, наибольшее количество штурмов совершил на Купянском и Авдеевском направлениях.

За сутки ВСУ отправили в ад еще 760 российских оккупантов.

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