Танками Т-90 очень гордятся россияне.

Бойцы Нацгвардии значительно увеличили потери России в Украине за первый месяц 2024 года - уничтожили и вывели из строя 112 российских танков общей стоимостью более 300 миллионов долларов США. Об этом сообщил в Telegram министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Среди отмененных боевых машин - около десятка Т-90 "Прорыв", которыми так гордились россияне. Но нацгвардейцы неоднократно доказывали, что "непробиваемых" для украинских птичек не существует", - отметил Клименко.

Он обнародовал видео одного из многочисленных эпизодов работы аэроразведчиков Нацгвардии.

Как сообщал УНИАН, в этом месяце было обнародовано видео дерзких действий украинцев на Авдеевском направлении в районе Степного против российского танка Т-90М "Прорыв". Водитель и командир американской БМП "Брэдли" ослепили экипаж вражеского танка. Они поразили башню танка, вывели из строя приборы видения и лишили врага возможностью управлять техникой. К процессу далее присоединились наши пилоты FPV-дрона. В итоге - уничтоженный танк, один пленный российский военный и еще двое - ликвидированных.

Экипаж "Брэдли" впервые видел танк в упор, командир только в декабре вернулся из-за рубежа с учений. Это был лишь второй выезд экипажа. Выдвигались для поддержки нашей пехоты.

Вас также могут заинтересовать новости: