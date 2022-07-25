На юге Вооруженные Силы Украины уничтожили командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения Нацгвардии Российской Федерации.
Об этом сообщается на странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook.
За сутки ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 190 огневых задач.
Вражеское войско удалось уменьшить на 66 российских оккупантов, 5 танков, 2 самоходные гаубицы "Гвоздика", противотанковый ракетный комплекс "Фагот", 3 единицы бронированной и автомобильной техники.
Также украинские военнослужащие уничтожили командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения Нацгвардии Российской Федерации и склады с боеприпасами.
Отмечается, что окончательные потери российских захватчиков пока уточняются.
Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие уничтожили в Херсонской области российскую батарею зенитно-ракетного комплекса С-300. Именно из него захватчики регулярно обстреливают Николаев.
Как ранее писал УНИАН, под Изюмом воины 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр" уничтожили хваленый российской пропагандой беспилотный летательный аппарат ZALA.