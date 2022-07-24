Россияне из ЗРК С-300 регулярно обстреливают Николаев.

Украинские военные уничтожили в Херсонской области российскую батарею зенитно-ракетного комплекса С-300.

Это произошло в ответ на обстрел россиянами Николаева из этих систем, сообщается в сводке оперативного командования "Пивдень".

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в ходе выполнения огневых задач уничтожено батарею ЗРК С-300 в районе Зеленотропинского", - говорится в сообщении.

Также украинские защитники взяли под огневой контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры на временно оккупированной территории. Как отметили в ОК "Пивдень", это существенно ограничивает маневренность и логистику вражеских российских войск.

Кроме этого сообщается, что россияне под Херсоном маскируют доставку боеприпасов под гражданские грузы.

"В Херсонскую область въехали более 20 так называемых "гуманитарных" КамАЗов, окрашенных в белый цвет. Реальный доставленный груз - боеприпасы ствольной артиллерии и РСЗО", – сообщили в командовании.

Также известно об обустройстве российскими оккупантами новых складов боеприпасов в гражданских зданиях, в частности в учреждениях культуры и образования.

Напомним, ранее замглвы Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что российские оккупанты пытаются восстановить на оккупированной территории области стратегически важные для них мосты, разрушенные ВСУ.

Восстановление мостов является важным для оккупантов, поскольку враг намерен восстановить разорванные пути снабжения. Речь идет о поставках боеприпасов и тяжелой военной техники.

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