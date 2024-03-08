В частности, поражены три вражеские станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Силы обороны за текущие сутки поразили около десятка позиций российских захватчиков. Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - говорится в сводке.

Кроме того, украинскими подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 станциям радиоэлектронной борьбы, в частности по двум Р-330Ж "Житель", и 1 складу боеприпасов противника.

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При этом, со своей стороны, российские оккупанты в целом нанесли 7 ракетных и 67 авиационных ударов, совершили 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил. что предоставление дальнобойного оружия украинской армии может изменить ход войны с российскими оккупационными войсками. В частности, дальнобойное оружие может заставить россиян отойти на суше так же, как они отвели свои корабли в Черном море.

Сегодня сообщалось, что бойцы сил спецопераций на Запорожском направлении уничтожили вражеский комплекс РЭБ "Житель" с помощью HIMARS.

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