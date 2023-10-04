Россияне все чаще используют минные тралы на танках, отметил обозреватель.

Российские оккупационные войска в зонах своего временного контроля стали все чаще использовать минные тралы, подметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, комментируя уничтожение российского танка в Луганской области.

"Не могу подтвердить, но и опровергнуть так же не могу, что это КМТ-7, издалека можно спутать и с ТМТ-К. Аналогично и с танком, это может быть, как Т-72Б3, так и Т-80БВМ. Слишком далеко, чтобы делать какие-то 100% выводы", - отметил эксперт.

При этом он акцентировал на том, что россияне все чаще используют минные тралы на танках:

"Что случилось? Украинских мин стало все больше в неожиданных местах или в своих "закладках" путаетесь?".

Сообщается, что танк уничтожили в районе населенного пункта Макеевка.

Потери России в Украине - что сообщалось

Как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года по 4 октября этого года ориентировочно составили около 279 890 человек.

Кроме того, Россия потеряла: танков - 4745, боевых бронированных машин - 9026. артиллерийских систем - 6612. РСЗО - 802.

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