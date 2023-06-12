Враг также понес потери в технике.

В течение этих суток украинские защитники на Таврическом направлении ликвидировали почти четыре роты россиян. Кроме того, было уничтожено 25 единиц вражеской военной техники.

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны на этом направлении в течение суток выполнили 1431 огневую задачу.

По его словам, среди ликвидированной техники противника, в том числе шесть танков, пять боевых машин пехоты, легкий бронированный тягач, гаубица 2С19 "Мста-С" и автомобильная техника россиян. Кроме того, были уничтожены склады с боеприпасами врага.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Минобороны, в течение недели во время наступления в Донецком и Таврическом операционных районах украинские войска продвинулись на 6,5 километров, взяли под контроль 90 квадратных километров территории и освободили семь населенных пунктов. Речь идет о Лобково, Левадном, Новодаровке, Нескучном, Сторожево, Макаровке и Благодатном.

В то же время, на Бахмутском направлении за неделю продвижение войск по флангам достигает от 1,5 до 3,5 километров, а площадь территории взятой под контроль – 16 квадратных километров.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за "каждый украинский флаг, который возвращается на законное место в селах на только что деоккупированной территории", а также за весомое пополнение обменного фонда. Глава государства подчеркнул, что продолжаются жесткие бои, однако враг несет именно такие потери, которые нужны Украине. В то же время, по его словам, продвижение осложняется дождливой погодой.

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