С начала полномасштабного вторжения в Украине ликвидированы 215 тыс. 640 российских захватчиков.

Потери россиян на фронте за минувшие сутки составили почти тысячу человек и 140 единиц техники и вооружения.

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года составляют около 215 тыс. 640 человек, из которых 980 ликвидированы за прошедшие сутки.

Кроме того, уничтожено 3 тыс. 926 вражеских танков (17 за сутки), 7 тыс. 631 боевую бронированную машину (24 за сутки), 3 тыс. 736 артиллерийских систем (19 за сутки), 601 реактивную систему залпового огня (1 за сутки), 3,3 тыс. беспилотников оперативно-тактического уровня (37 за сутки), 1 тыс. 183 крылатые ракеты (7 за сутки), 6 тыс. 461 единицу автомобильной техники и автоцистерн (33 за сутки) и 509 единиц спецтехники (2 за сутки).

Без изменений фиксируются потери средств противовоздушной обороны - 362, самолетов - 314, вертолетов - 299, а также кораблей/катеров -18.

Потери врага и оперативные новости с фронта

По данным Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники и защитницы уничтожили четыре российских разведывательных беспилотника разных типов.

Кроме того, за сутки украинская авиация 16 раз ударила по районам сосредоточения оккупантов и дважды - по зенитно-ракетным комплексам россиян.

Ракетные войска и артиллерия в течение суток "вгатила" по российским пунктам управления, скоплениям врага и его техники, а также по "важным объектам" противника.

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